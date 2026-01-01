Рязань
Итоги года New
Публикации
Chery вошла в лидеры по продажам машин в Рязанской области по итогам 2...
За год рязанцы купили 947 машин, что составило 8,45% от...
30 января 16:30
761
Задачи на сезон, бюджет и воспитанники. Всё, что вы хотели узнать о ря...
В тексте вы узнаете о задаче ФК «Рязань» на сезон, бюдж...
29 января 16:02
2 287
Тренировался на земле, играл против Витиньи из ПСЖ. Интервью с покорит...
Николай Титков — родился в Рязани. В 2025 году футболис...
22 января 13:54
5 418
Вонь, холод и риск замыкания. Жители многострадальной четырехэтажки в ...
Подвал многоквартирного дома № 41, расположенного в Ряз...
19 января 18:11
5 034
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Несвятая Валентина
Кино

Несвятая Валентина

Девушка, которой не везет в личной жизни, приобретает аллергию на любовь. Она чихает на влюбленных, и они расстаются. Это ставит под угрозу ее карьеру, любовь родителей и близкой подруги. Поэтому ей срочно нужно «вылечиться».

Режиссёр
Андрей Пантелеев
Актёры
Анастасия Красовская, Глеб Калюжный, Тина Стойилкович, Елизавета Шакира, Елена Валюшкина, Роман Попов, Алексей Базанов, Вероника Вяткина, Алексей Онежен, Елизавета Цапник, Алексей Маклаков, Анна Пескова, Сергей Штепс
Премьера
5 февраля 2026 в России
Возраст
12+
Жанры
Романтика

