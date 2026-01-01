Несвятая Валентина

Девушка, которой не везет в личной жизни, приобретает аллергию на любовь. Она чихает на влюбленных, и они расстаются. Это ставит под угрозу ее карьеру, любовь родителей и близкой подруги. Поэтому ей срочно нужно «вылечиться».
- Режиссёр
- Андрей Пантелеев
- Актёры
- Анастасия Красовская, Глеб Калюжный, Тина Стойилкович, Елизавета Шакира, Елена Валюшкина, Роман Попов, Алексей Базанов, Вероника Вяткина, Алексей Онежен, Елизавета Цапник, Алексей Маклаков, Анна Пескова, Сергей Штепс
- Премьера
-
5 февраля 2026 в России
- Возраст
- 12+
- Жанры
- Романтика