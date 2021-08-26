Небесный замок Лапута

Альтернативная реальность, соответствующая началу XX века. В руках девочки по имени Сита находится Летающий Камень. За ним охотятся агенты правительства и пираты, потому что Камень представляет огромную ценность. Пытаясь скрыться от преследователей, Сита встречает Падзу, своего ровесника, работающего в шахтерском городке. Вместе дети выясняют, что Камень — ключ к таинственному летающему острову Лапуте.
- Страна
- Япония
- Режиссёр
- Хаяо Миядзаки
- Актёры
- Кэйко Ёкодзава, Маюми Танака, Сукэкиё Камэяма
- Продолж.
- 125 мин.
- Премьера
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2021-08-26 00:00:00 в России
- Возраст
- 12+
- Жанры
- Аниме