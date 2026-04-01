Не одна дома 3. Выпускной

Маша опять сталкивается с коварной Няней. Но теперь у злодейки появился новый союзник — обаятельный аферист Антон. На кону — школьный выпускной! Вместе с другом Егором Маше предстоит остановить злоумышленников и спасти самый важный вечер года.
- Страна
- Россия
- Режиссёр
- Митрий Семенов-Алейников
- Актёры
- Милана Хаметова, Давид Манукян, Марк-Малик Мурашкин, Алексей Маклаков, Юлианна Михневич, Сергей Пукита, Роман Курцын, Георгий Волчек, Григорий Дудник, Арман Давтян, Янина Малинчик
- Премьера
21 мая 2026 в России
- Возраст
- 6+
- Жанры
- Комедия, Приключение