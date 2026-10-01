Помните сводных сестер Марфу и Настю, которые не ладили друг с другом? В этой истории сестры — лучшие подруги, и справляются они не только со сварливой матерью, но и с древней магией, из-за которой в их деревушке уже много десятков лет не наступает зима. Девушкам удается преодолеть все препятствия, прогнать злую ведьму, растопить сердце Морозко, а также обрести любовь.
- Страна
- Россия
- Режиссёр
- Эдуард Бордуков
- Актёры
- Кирилл Зайцев, Елизавета Боярская, Мария Канунникова, Виктория Серикова, Светлана Колпакова, Артем Быстров, Вадим Соснин, Ольга Тумайкина, Валентина Мазунина, Владимир Сычев, Михаил Тарабукин, Максим Сапрыкин, Анна Верещагина
- Продолж.
- 98 мин.
- Премьера
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22 октября 2026 в России
- Возраст
- 6+
- Жанры
- Фэнтези