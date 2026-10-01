Помните сводных сестер Марфу и Настю, которые не ладили друг с другом? В этой истории сестры — лучшие подруги, и справляются они не только со сварливой матерью, но и с древней магией, из-за которой в их деревушке уже много десятков лет не наступает зима. Девушкам удается преодолеть все препятствия, прогнать злую ведьму, растопить сердце Морозко, а также обрести любовь.