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Морозко

Помните сводных сестер Марфу и Настю, которые не ладили друг с другом? В этой истории сестры — лучшие подруги, и справляются они не только со сварливой матерью, но и с древней магией, из-за которой в их деревушке уже много десятков лет не наступает зима. Девушкам удается преодолеть все препятствия, прогнать злую ведьму, растопить сердце Морозко, а также обрести любовь.

Страна
Россия
Режиссёр
Эдуард Бордуков
Актёры
Кирилл Зайцев, Елизавета Боярская, Мария Канунникова, Виктория Серикова, Светлана Колпакова, Артем Быстров, Вадим Соснин, Ольга Тумайкина, Валентина Мазунина, Владимир Сычев, Михаил Тарабукин, Максим Сапрыкин, Анна Верещагина
Продолж.
98 мин.
Премьера
22 октября 2026 в России
Возраст
6+
Жанры
Фэнтези

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