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Мой дикий друг. Возвращение домой

Пять Звезд Марко Молл

10:45
14:10
17:35
19:35
21:00

Кинолюкс Малина

14:30
16:35

Формула Кино Виктория Плаза

11:05
12:15
14:55
16:40
19:20

Люксор Круиз

10:40
12:30
14:40
16:50
19:00

Киномакс Премьер

10:50
12:10
13:50
16:00
19:00

Кинолюкс Барс

10:20
12:25
14:30
19:10

Пять Звезд Марко Молл

10:45
14:10
17:35
19:35
21:00

Кинолюкс Малина

14:30
16:35

Формула Кино Виктория Плаза

10:15
11:05
12:15
12:20
14:55
16:40

Киномакс Премьер

10:50
12:10
13:50
16:00
19:00

Кинолюкс Барс

10:20
12:25
14:30
19:10

Люксор Круиз

10:40
12:30
14:40
16:50
19:00

Пять Звезд Марко Молл

10:45
14:10
17:35
19:35
21:00

Люксор Круиз

10:40
12:30
14:40
16:50
19:00

Кинолюкс Малина

14:30
16:35

Киномакс Премьер

10:50
12:10
13:50
16:00
19:00

Формула Кино Виктория Плаза

10:40
12:30
14:25
16:50

Кинолюкс Барс

10:20
12:25
14:30
19:10

Пять Звезд Марко Молл

10:45
14:10
17:35
19:35
21:00

Люксор Круиз

10:40
12:30
14:40
16:50
19:00

Кинолюкс Малина

14:30
16:35

Киномакс Премьер

10:50
12:30
13:50
16:00
19:00

Формула Кино Виктория Плаза

11:05
12:15
14:55
16:40

Кинолюкс Барс

10:20
12:25
14:30
19:10

Пять Звезд Марко Молл

10:45
14:10
17:35
19:35
21:00

Люксор Круиз

10:40
12:30
14:40
16:50
19:00

Кинолюкс Малина

14:30
16:35

Киномакс Премьер

10:50
12:10
13:50
16:00
19:00

Формула Кино Виктория Плаза

11:05
12:15
14:55
16:40

Кинолюкс Барс

10:20
12:25
14:30
19:10

Пять Звезд Марко Молл

10:45
14:10
17:35
19:35
21:00

Люксор Круиз

10:40
12:30
14:40
16:50
19:00

Кинолюкс Малина

14:30
16:35

Киномакс Премьер

10:50
12:10
13:50
16:00
19:00

Формула Кино Виктория Плаза

11:45
12:15
15:35
16:40

Кинолюкс Барс

10:20
12:25
14:30
19:10

Когда Саша снова встречает своего дикого друга, лиса Рыжего, он узнает, что семью лиса похитил передвижной зоопарк. Мальчик решает во что бы то ни стало вернуть их домой. Впереди его ждет опасное путешествие и встреча с новым настоящим другом.

Страна
Россия
Режиссёр
Анна Курбатова
Актёры
Елисей Чучилин, Юлия Александрова, Ольга Смирнова, Михаил Башкатов, Ян Цапник, Валентина Мазунина, Антон Богданов, София Коваленко
Продолж.
96 мин.
Премьера
23 июля 2026 в России
Возраст
6+
Жанры
Приключение

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