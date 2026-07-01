Мой дикий друг. Возвращение домой

Когда Саша снова встречает своего дикого друга, лиса Рыжего, он узнает, что семью лиса похитил передвижной зоопарк. Мальчик решает во что бы то ни стало вернуть их домой. Впереди его ждет опасное путешествие и встреча с новым настоящим другом.