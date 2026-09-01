Документальный фильм «Лес. Хранитель жизни» рассказывает об удивительном мире первозданной лесной экосистемы и о том, что лес — это не только ресурс, а сложный мир, жизненно необходимый человеку, нарушив порядок которого потребуются века для восстановления. Фильм посвящен уникальным девственным лесам России, их устройству и значению, гармоничному, почти неисследованному миру, который создают вокруг себя как живые, так и мертвые деревья.