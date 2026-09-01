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Лес. Хранитель жизни
Кино

Лес. Хранитель жизни

Документальный фильм «Лес. Хранитель жизни» рассказывает об удивительном мире первозданной лесной экосистемы и о том, что лес — это не только ресурс, а сложный мир, жизненно необходимый человеку, нарушив порядок которого потребуются века для восстановления. Фильм посвящен уникальным девственным лесам России, их устройству и значению, гармоничному, почти неисследованному миру, который создают вокруг себя как живые, так и мертвые деревья.

Режиссёр
Владислав Гришин, Ирина Шапман
Продолж.
70 мин.
Возраст
6+
Жанры
Документальны

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