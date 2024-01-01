Лариса Голикова. Русский трепетный романс

«Она не просто поет, а проживает произведения», — отзываются зрители о заслуженной артистке России Ларисе Голиковой.

Ее незаурядный талант, теплый тембр голоса и обаяние неизменно покоряют слушателей разных поколений. Она сумела создала свой стиль, сохранив при этом верность лучшим отечественным традициям исполнительства.

17 февраля в 17:00 вместе с заслуженным артистом России Виктором Колупаевым (балалайка) и лауреатом международных конкурсов Екатериной Астафьевой (гитара) Лариса Голикова представит программу «Русский трепетный романс».

В программе концерта прозвучат популярные и забытые старинные русские романсы, цыганские романсы в оригинальной инструментальной обработке.