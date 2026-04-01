Пронзительная драма о материнской любви, которая сильнее обстоятельств. Юность Нади перечеркнула роковая ошибка, и девушка попадает за решетку. Спустя годы, выйдя на свободу, Надя отправляется на поиски ребенка, которого она родила в неволе. Единственный, кто протягивает ей руку помощи, — новый знакомый Андрей.
- Страна
- Россия
- Режиссёр
- Егор Бероев
- Актёры
- Анна Панкратова, Никита Тезин, Егор Бероев, Данила Краснов, Алексей Кравченко, Татьяна Рассказова, Ольга Бешуля, Ольга Приходько
- Продолж.
- 90 мин.
- Премьера
30 апреля 2026 в России
- Возраст
- 18+
- Жанры
- Драма