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Концерт хоровой музыки
26 мая в 12:00
Концерты

Концерт хоровой музыки

ДК «Приокский»

В 2024 году Россия отметит 225-летие со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина — гения русской и мировой литературы, чьи произведения сделали его знаменитым и любимым многими поколениями.

Пушкин считается основателем современного русского литературного языка, поскольку сумел гармонично соединить национальные и мировые литературные традиции. Он подчёркивал богатство, выразительность и гибкость русского языка, позволяющего создавать шедевры.

В ДК «Приокский» новую программу, посвящённую юбилею Александра Сергеевича, представит Народный любительский художественный коллектив Рязанской области мужской камерный хор «Любомир» (худ. рук. Алексей Ракин). Коллектив является лауреатом многих всероссийских и международных фестивалей и конкурсов.

На концерте прозвучат классические и современные хоровые произведения и романсы русских композиторов.

Возраст
6+