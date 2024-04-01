Концерт хоровой музыки

В 2024 году Россия отметит 225-летие со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина — гения русской и мировой литературы, чьи произведения сделали его знаменитым и любимым многими поколениями.

Пушкин считается основателем современного русского литературного языка, поскольку сумел гармонично соединить национальные и мировые литературные традиции. Он подчёркивал богатство, выразительность и гибкость русского языка, позволяющего создавать шедевры.

В ДК «Приокский» новую программу, посвящённую юбилею Александра Сергеевича, представит Народный любительский художественный коллектив Рязанской области мужской камерный хор «Любомир» (худ. рук. Алексей Ракин). Коллектив является лауреатом многих всероссийских и международных фестивалей и конкурсов.

На концерте прозвучат классические и современные хоровые произведения и романсы русских композиторов.