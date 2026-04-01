Парень по имени Бобби работает на побегушках у своего босса в крупной инвестиционной компании на Уолл-стрит. Однажды он решает, что теперь кофе будут носить ему, и начинает воплощать свой хитроумный план обогащения и устранения конкурентов. Инструкция «Как стать миллиардером» приводится в действие.
- Страна
- США
- Режиссёр
- Альфредо Барриос-мл.
- Актёры
- Том Блит, Хелена Маттссон, Крис Диамантопулос, Алишия Оксе, Джей Мор, Бретт Роберт Калберт, Сэм Дейли, Джон Лейси, Зак Вилла, Мередит ВанКейк, Брэндон Энгман, Тревор Грецки
- Продолж.
- 97 мин.
- Премьера
7 мая 2026 в России
- Возраст
- 18+
- Жанры
- Комедия