Как поймать Деда Мороза

Семилетняя Зои устала терпеть выходки своего обидчика и просит у Деда Мороза необычный подарок, который поможет ей отомстить. Но в рождественское утро девочка получает совсем не то, чего ожидала. Уверенная, что произошла ошибка, Зои решает во что бы то ни стало найти самого Деда Мороза и заставить его все исправить.