Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 05
Птн, 06
Сбт, 07
ЦБ USD 81.67 0.7 04/11
ЦБ EUR 91.6 1.14 04/11
Нал. USD 82.41 / 82.90 05/11 13:45
Нал. EUR 92.94 / 94.38 05/11 13:45
Новости
Итоги года New
Публикации
Что изменится в Дядьково к 2029 году: дороги, мост-дублёр и новый жило...
Разбираемся, как район с собственной инфраструктурой, п...
2 часа назад
197
«Прайм-Стоматология» — в топ-10 клиник региона по премии ПроДокторов 2...
Сеть стоматологических клиник «Прайм-Стоматология» в Ря...
2 часа назад
128
EVOLUTE объявляет старт производства по полному циклу и цену нового эл...
EVOLUTE, электромобильный бренд № 1 в России¹, объявляе...
15 октября 14:10
5 218
EVOLUTE, электромобильный бренд № 1 в России: рекорд продаж в сентябре...
EVOLUTE — электромобильный бренд № 1 в России — подводи...
8 октября 10:55
15 988
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
Все
Кино
Театр
Концерты
Спорт
Клубы
Аттракционы
Праздники
Выставки
Кино

Как поймать Деда Мороза

Семилетняя Зои устала терпеть выходки своего обидчика и просит у Деда Мороза необычный подарок, который поможет ей отомстить. Но в рождественское утро девочка получает совсем не то, чего ожидала. Уверенная, что произошла ошибка, Зои решает во что бы то ни стало найти самого Деда Мороза и заставить его все исправить.

Страна
Франция, Люксембург, Бельгия
Режиссёр
Джеймс Ют
Актёры
Патрик Тимсит, Изабель Нанти, Теа Де Бук, Эжени Анселен, Антуан Гуй, Жюльен Сибре, Рукиата Уэдраого, Элизабет Шуффар, Нассим Раши, Беатрис Паке
Продолж.
94 мин.
Премьера
5 ноября 2026 в России
Возраст
6+
Жанры
Комедия

Еще в кино

Кино
Фьорд
Кино
Сказка о потерянном времени
Кино
Я приду
Кино
Барашек Шон и Чудище Лохматое
Кино
Сумерки. Сага. Затмение
Кино
Плетеный муж
Кино
Пранкер
Кино
Цикл зверя
Кино
Инфлюенсер
Кино
Синистер. Дом мертвых
Кино
Мульт в кино. Выпуск № 201. Цифровая азбука с Бодо Бородо
Кино
Живая книга