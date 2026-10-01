Как поймать Деда Мороза

Семилетняя Зои устала терпеть выходки своего обидчика и просит у Деда Мороза необычный подарок, который поможет ей отомстить. Но в рождественское утро девочка получает совсем не то, чего ожидала. Уверенная, что произошла ошибка, Зои решает во что бы то ни стало найти самого Деда Мороза и заставить его все исправить.
- Страна
- Франция, Люксембург, Бельгия
- Режиссёр
- Джеймс Ют
- Актёры
- Патрик Тимсит, Изабель Нанти, Теа Де Бук, Эжени Анселен, Антуан Гуй, Жюльен Сибре, Рукиата Уэдраого, Элизабет Шуффар, Нассим Раши, Беатрис Паке
- Продолж.
- 94 мин.
- Премьера
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5 ноября 2026 в России
- Возраст
- 6+
- Жанры
- Комедия