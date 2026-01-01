Иван Бессонов — первый российский музыкант, одержавший победу на «Классическом Евровидении». Лауреат Международного конкурса пианистов, композиторов и дирижеров имени С.В. Рахманинова (Москва, 2022), I премия.

Программа:

1 отделение

Метнер. Соната — воспоминание, опус 38 N1

Мендельсон. 6 песен без слов, опус 19

Моцарт. Соната для фортепиано N14, KV 457

2 отделение:

Чайковский. Романс, опус 51 N5 В манере Шопена, опус 72 N15 Вальс, oпус 40 N8 Вечерние грезы, опус 19 N1

Шопен. Соната N3, опус 58

В программе возможны изменения.

«Русское музыкальное чудо», «невероятный талант» — так называют музыкальные критики Ивана Бессонова.

Иван Бессонов родился в 2002 году в Санкт-Петербурге. В 2021 году окончил Центральную музыкальную школу при Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского класс заслуженного артиста России, профессора Валерия Владимировича Пясецкого. В настоящее время обучается в московской Академии исполнительского искусства, класс заслуженного артиста России, профессора Валерия Владимировича Пясецкого.

Иван Бессонов — обладатель Гран-при Международного юношеского конкурса имени Ф. Шопена (Санкт-Петербург, 2015). Лауреат международных конкурсов, в том числе Международного конкурса им. А. Рубинштейна «Фортепианная миниатюра в русской музыке» (Санкт-Петербург, 2016), Grand Piano Competition (Москва, 2016 и 2018), Astana piano-passion (Астана, 2017).

В марте 2019 года удостоен международной музыкальной премии «BraVo» в номинации «Открытие года».

В декабре 2021 года удостоен «Российской национальной музыкальной премии «Виктория»: «Открытие года в классической музыке».

Иван Бессонов даёт сольные концерты в России и за рубежом, сотрудничает с ведущими мировыми дирижёрами — Валерием Гергиевым, Владимиром Спиваковым, Александром Сладковским, Владимиром Федосеевым и другими, участвует в большом количестве фестивалей, дает сольные концерты в лучших концертных залах по всему миру. Концертный график молодого музыканта расписан на годы вперед.