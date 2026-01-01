Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 13
-11°
Срд, 14
-6°
Чтв, 15
-9°
ЦБ USD 78.85 0.06 14/01
ЦБ EUR 92.4 0.43 14/01
Нал. USD 79.50 / 79.50 13/01 18:30
Нал. EUR 92.54 / 94.40 13/01 18:30
Новости
Итоги года New
Публикации
Когда убирать новогоднюю елку в 2026 году. Приметы, как не навлечь на ...
Новый 2026 год уже наступил, праздничная ночь прошла, Д...
11 января 11:44
3 454
Посленовогодний чек-лист. Что нужно сделать после длинных выходных
Каникулы позади, а в голове еще звенит бой курантов и з...
10 января 10:06
1 281
Репортаж с закрытия «Новогодней столицы России — 2026» в Рязани
В среду, 7 января, в Рязани состоялось торжественное за...
8 января 08:35
9 359
Главные происшествия в Рязанской области в 2025 году
Редакция РЗН. Инфо вспомнила самые резонансные регионал...
7 января 15:00
1 174
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Все спецпроекты →
Все
Кино
Театр
Концерты
Спорт
Клубы
Аттракционы
Праздники
Выставки
Иван Бессонов
17 января в 17:00
Концерты

Иван Бессонов

Концертный зал Рязанской областной филармонии

Иван Бессонов — первый российский музыкант, одержавший победу на «Классическом Евровидении». Лауреат Международного конкурса пианистов, композиторов и дирижеров имени С.В. Рахманинова (Москва, 2022), I премия.

Программа:

1 отделение

Метнер. Соната — воспоминание, опус 38 N1

Мендельсон. 6 песен без слов, опус 19

Моцарт. Соната для фортепиано N14, KV 457

2 отделение:

Чайковский. Романс, опус 51 N5 В манере Шопена, опус 72 N15 Вальс, oпус 40 N8 Вечерние грезы, опус 19 N1

Шопен. Соната N3, опус 58

В программе возможны изменения.

«Русское музыкальное чудо», «невероятный талант» — так называют музыкальные критики Ивана Бессонова.

Иван Бессонов родился в 2002 году в Санкт-Петербурге. В 2021 году окончил Центральную музыкальную школу при Московской государственной консерватории имени П. И. Чайковского класс заслуженного артиста России, профессора Валерия Владимировича Пясецкого. В настоящее время обучается в московской Академии исполнительского искусства, класс заслуженного артиста России, профессора Валерия Владимировича Пясецкого.

Иван Бессонов — обладатель Гран-при Международного юношеского конкурса имени Ф. Шопена (Санкт-Петербург, 2015). Лауреат международных конкурсов, в том числе Международного конкурса им. А. Рубинштейна «Фортепианная миниатюра в русской музыке» (Санкт-Петербург, 2016), Grand Piano Competition (Москва, 2016 и 2018), Astana piano-passion (Астана, 2017).

В марте 2019 года удостоен международной музыкальной премии «BraVo» в номинации «Открытие года».

В декабре 2021 года удостоен «Российской национальной музыкальной премии «Виктория»: «Открытие года в классической музыке».

Иван Бессонов даёт сольные концерты в России и за рубежом, сотрудничает с ведущими мировыми дирижёрами — Валерием Гергиевым, Владимиром Спиваковым, Александром Сладковским, Владимиром Федосеевым и другими, участвует в большом количестве фестивалей, дает сольные концерты в лучших концертных залах по всему миру. Концертный график молодого музыканта расписан на годы вперед.

Возраст
6+