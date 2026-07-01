Храбрый Давид

Юный Давид — добрый и смелый пастух, который живет музыкой и заботится об отцовским стаде, бесстрашно защищая овец от хищников. После встречи с пророком, предрекшим ему великое будущее, юноша попадает ко двору царя Саула, где его талант и доброе сердце утешают могущественного и своенравного правителя. Но когда на их землю приходит вражеское войско, только Давид решается принять вызов беспощадного великана Голиафа — и это испытание навсегда меняет не только его судьбу, но и ход истории.