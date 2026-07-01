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Храбрый Давид

Юный Давид — добрый и смелый пастух, который живет музыкой и заботится об отцовским стаде, бесстрашно защищая овец от хищников. После встречи с пророком, предрекшим ему великое будущее, юноша попадает ко двору царя Саула, где его талант и доброе сердце утешают могущественного и своенравного правителя. Но когда на их землю приходит вражеское войско, только Давид решается принять вызов беспощадного великана Голиафа — и это испытание навсегда меняет не только его судьбу, но и ход истории.

Страна
ЮАР, США
Режиссёр
Фил Каннингем, Брент Доуз
Продолж.
109 мин.
Премьера
30 июля 2026 в России
Возраст
6+
Жанры
Мультфильм, Приключение, Драма, Мюзикл

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