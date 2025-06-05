Гадкая сестра

Что, если сказка превратится в кошмар? В мире, где красота — это не дар, а жестокий бизнес, бал становится аукционом совершенства, а принц — наградой за самую безупречную оболочку. Эльвира, сводная сестра прекрасной Золушки, пойдет на все, чтобы стать королевой бала и завладеть желанной туфелькой.
- Режиссёр
- Эмили Бликфельд
- Актёры
- Леа Мирен, Флу Фагерли, Исак Калмрот, Мальте Гордингер, Ральф Карлссон, Исак Аспберг, Альбин Вайденблад, Катажина Герман, Адам Лундгрен, Вилли Рамнек Петри, Сесилия Форсс
- Продолж.
- 110 мин.
- Премьера
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2025-06-05 00:00:00 в России
- Возраст
- 18+
- Жанры
- Научная фантастика, Фильм ужасов, Драма-комедия