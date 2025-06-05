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Гадкая сестра

Что, если сказка превратится в кошмар? В мире, где красота — это не дар, а жестокий бизнес, бал становится аукционом совершенства, а принц — наградой за самую безупречную оболочку. Эльвира, сводная сестра прекрасной Золушки, пойдет на все, чтобы стать королевой бала и завладеть желанной туфелькой.

Режиссёр
Эмили Бликфельд
Актёры
Леа Мирен, Флу Фагерли, Исак Калмрот, Мальте Гордингер, Ральф Карлссон, Исак Аспберг, Альбин Вайденблад, Катажина Герман, Адам Лундгрен, Вилли Рамнек Петри, Сесилия Форсс
Продолж.
110 мин.
Премьера
2025-06-05 00:00:00 в России
Возраст
18+
Жанры
Научная фантастика, Фильм ужасов, Драма-комедия

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