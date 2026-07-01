Ее личный ад

В футуристическом мегаполисе объявляется Кожаный человек — монстр, рожденный болью и женскими страхами. Он приходит из розового тумана, чтобы убивать девушек. Случайными свидетельницами его последнего преступления становится известная актриса и ее подруга-блогерша. И если раньше девушкам приходилось биться за превосходство с друг другом, то теперь их жизни превращаются в борьбу за выживание, ведь монстр может прийти за каждой. Также в розовый ад отправляется рядовой Кей, который потерял там свою дочь, но неожиданно находит одну из девушек.
- Страна
- Дания, США
- Режиссёр
- Николас Виндинг Рефн
- Актёры
- Чарлз Мелтон, Софи Тэтчер, Дугрей Скотт, Кристина Фросет, Гавана Роуз Лю, Диего Кальва, Сиоли Куцуна, Паркер Сойерс, Хидэтоси Нисидзима, Лола Корфиксен, Бой Эвальд
- Продолж.
- 109 мин.
- Премьера
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23 июля 2026 в России
- Возраст
- 18+
- Жанры
- Триллер, Научная фантастика, Фильм ужасов, Драма, Криминал