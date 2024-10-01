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Доминанта. Первый классический
21 ноября в 19:00
Концерты

Доминанта. Первый классический

Концертный зал Рязанской областной филармонии

В программе:

  1. Й. Гайдн — Струнный квартет Си-бемоль мажор, соч. 1 N°. 1 Этот опус считается одним из первых произведений в истории жанра струнного квартета. Хотя точная дата создания неизвестна, предполагается, что Гайдн написал его в 1757—1759 годах, когда был в начале своей композиторской карьеры. Гайдн считается основателем жанра струнного квартета, и его ранние произведения, включая этот квартет, сыграли ключевую роль в формировании жанра в классической музыке.
  2. Л. В. Бетховен — Квартет № 1 Фа-мажор, соч. 18 N°. 1 Первый квартет Бетховена был написан в 1798—1800 годах и входит в цикл из шести квартетов Op. 18 Эти произведения считаются первыми серьезными экспериментами Бетховена в жанре струнного квартета. Квартет № 1, стал важным шагом в эволюции жанра струнного квартета, обозначив переход от классической ясности и формы, к более драматичной и экспрессивной музыке. Хотя Бетховен уважал традиции и был вдохновлен Гайдном и Моцартом, он начал раздвигать границы жанра, стремясь к большей эмоциональной глубине и личной выразительности.
  3. Л. Шпор — Двойной квартет, соч. 65, ре-минор. К моменту написания Op. 65 Шпор уже имел солидную репутацию в музыкальном мире, благодаря своим скрипичным концертам, операм и камерной музыке. В отличие от традиционных струнных квартетов, в которых участвуют две скрипки, альт и виолончель, Шпор решил экспериментировать с концепцией двойного квартета — ансамбля, состоящего из двух квартетов, которые по-разному взаимодействуют между собой: иногда как единое целое, иногда как два независимых ансамбля, ведущих диалог или даже «соревнование». Такая музыкальная форма была новаторской и необычной для его времени. Эти три произведения представляют собой музыкальную ретроспективу классической эпохи, исследующую эволюцию струнного квартета. Начало жанра обозначено в первом квартете Гайдна, где складываются основные принципы формы. Первый квартет Бетховена демонстрирует вершину классической традиции, где глубокая эмоциональность сочетается с совершенством структуры. Двойной квартет Шпора, написанный в эпоху позднего классицизма- продолжает классические традиции, экспериментируя с идеей взаимодействия двух ансамблей. Вместе они показывают, как развивался классический квартет и как изменялись его границы на рубеже эпох.

Возраст
6+
Жанры
Классическая музыка