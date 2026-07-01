Долина улыбок

Учитель физкультуры Серджо переезжает в деревню Ремис, где жители подозрительно безмятежны. Хозяйка отеля Микела раскрывает тайну: местный подросток Маттео — проводник, который через объятия забирает людскую боль и связывает их с мертвыми. Но за покой нужно платить.