Долина улыбок

Учитель физкультуры Серджо переезжает в деревню Ремис, где жители подозрительно безмятежны. Хозяйка отеля Микела раскрывает тайну: местный подросток Маттео — проводник, который через объятия забирает людскую боль и связывает их с мертвыми. Но за покой нужно платить.
- Страна
- Италия, Словения
- Режиссёр
- Паоло Стрипполи
- Актёры
- Микеле Риондино, Романа Маджора Вергано, Роберто Читран, Джулио Фельтри, Серджо Романо, Анна Беллато, Сандра Тоффолатти, Габриеле Бенедетти, Паоло Пьеробон
- Продолж.
- 122 мин.
- Премьера
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9 июля 2026 в России
- Возраст
- 18+
- Жанры
- Фильм ужасов, Драма