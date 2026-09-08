Девятая планета

После несчастного случая в сознании автомеханика Димы Хруста вспыхивают воспоминания о службе на Девятой планете: удивительные пейзажи, база землян, сражения с чудовищами, друзья и любимая девушка Полина, которую он однажды спас… Сослуживцы Хруста крутят пальцем у виска, ведь у них совершенно другие — обычные армейские — воспоминания. Но когда Дима в реальной жизни встречает Полину, он уже не сомневается: кто-то скорректировал им всем память. Кто и зачем? Правду можно узнать, только вернувшись на опасную планету…