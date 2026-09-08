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Девятая планета

После несчастного случая в сознании автомеханика Димы Хруста вспыхивают воспоминания о службе на Девятой планете: удивительные пейзажи, база землян, сражения с чудовищами, друзья и любимая девушка Полина, которую он однажды спас… Сослуживцы Хруста крутят пальцем у виска, ведь у них совершенно другие — обычные армейские — воспоминания. Но когда Дима в реальной жизни встречает Полину, он уже не сомневается: кто-то скорректировал им всем память. Кто и зачем? Правду можно узнать, только вернувшись на опасную планету…

Страна
Россия
Режиссёр
Николай Рыбников
Актёры
Юрий Борисов, Ирина Старшенбаум, Алексей Серебряков, Максим Емельянов, Константин Белошапка, Семен Литвинов, Данил Стеклов, Даниил Спиваковский, Андрей Ургант, Николай Евстафьев
Премьера
24 сентября 2026 в России
Возраст
16+
Жанры
Боевик, Научная фантастика, Драма

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