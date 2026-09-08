Девятая планета

После несчастного случая в сознании автомеханика Димы Хруста вспыхивают воспоминания о службе на Девятой планете: удивительные пейзажи, база землян, сражения с чудовищами, друзья и любимая девушка Полина, которую он однажды спас… Сослуживцы Хруста крутят пальцем у виска, ведь у них совершенно другие — обычные армейские — воспоминания. Но когда Дима в реальной жизни встречает Полину, он уже не сомневается: кто-то скорректировал им всем память. Кто и зачем? Правду можно узнать, только вернувшись на опасную планету…
- Страна
- Россия
- Режиссёр
- Николай Рыбников
- Актёры
- Юрий Борисов, Ирина Старшенбаум, Алексей Серебряков, Максим Емельянов, Константин Белошапка, Семен Литвинов, Данил Стеклов, Даниил Спиваковский, Андрей Ургант, Николай Евстафьев
- Премьера
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24 сентября 2026 в России
- Возраст
- 16+
- Жанры
- Боевик, Научная фантастика, Драма