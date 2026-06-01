Авантюрный дед мечтает наладить отношения со своими детьми и внуками. Чтобы собрать всех под одной крышей, он прикидывается смертельно больным. И хотя примирение оказывается не таким простым, как он ожидал, Фомич не из тех, кто опускает руки. Когда все становится безнадежно плохо, он «вытаскивает из рукава» запасной план, который срабатывает. Ну… почти.
- Страна
- Россия
- Режиссёр
- Гарик Петросян, Григорий Сухов
- Актёры
- Николай Добрынин, Андрей Мерзликин, Никита Кологривый, Глеб Калюжный, Екатерина Волкова, Аня Покров, Александр Новиков, Кристина Корбут, Юлия Сулес, Сергей Степин, Юлия Афанасьева, Арина Шелобанова, Светлана Чуйкина, Марк-Малик Мурашкин, Артем Михалков, Максим Табарчук
- Продолж.
- 90 мин.
- Премьера
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2 июля 2026 в России
- Возраст
- 12+
- Жанры
- Комедия