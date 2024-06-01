CODE80/CODE10 & УСТАЛА КУРИТЬ

29 июня в ночь на 30 июня, на площадке Art club вы повстречаете лучшие DJ-сеты, и выступление двух артистов.

Встречайте хедлайнеров мероприятия:

CODE80/CODE10, известный реп-исполнитель, который отличается от всех своим индивидуальным и свежим звуком. Приобрел известность после релизов «IGROK», «JUICE», так же Юра анонсировал новый альбом, который представит на ALLParty в Рязани специально для вас!!! Устала курить, хип-хоп исполнительница, которая получила известность благодаря синглам «Как ты там?» совместно с Heronwater, и «Ангелы» совместно с CODE80, и по другим не малоизвестным проектам.

Так же, вас ожидает Secret guest…