Цикл зверя

Судебный антрополог Мэг Гарланд привыкла раскрывать тайны мертвых, но новое дело заставляет ее столкнуться с собственным прошлым. Спустя почти сорок лет после исчезновения ее отца его тело находят рядом с местом жестокого убийства — и обстоятельства смерти не поддаются никакому логическому объяснению. Расследование постепенно приводит ее к шокирующей тайне, которую отец намеревался унести с собой в могилу.
- Страна
- Великобритания
- Режиссёр
- Джордан Дауни
- Актёры
- Дебора Энн Уолл, Джеффри Донован, Гретхен Корбетт, Уилл Хочман, Тревор Ньюлин, Дана Милликан, Филлип Андре Ботельо, Джек Дулан, Дон Кит Оппер, Карл У.Крудап, Даника Голомбек, Джеб Беррье, Дэвид Майерс Грегори
- Продолж.
- 112 мин.
- Премьера
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22 октября 2026 в России
- Возраст
- 18+
- Жанры
- Триллер, Фильм ужасов, Криминал