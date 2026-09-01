Цикл зверя

Судебный антрополог Мэг Гарланд привыкла раскрывать тайны мертвых, но новое дело заставляет ее столкнуться с собственным прошлым. Спустя почти сорок лет после исчезновения ее отца его тело находят рядом с местом жестокого убийства — и обстоятельства смерти не поддаются никакому логическому объяснению. Расследование постепенно приводит ее к шокирующей тайне, которую отец намеревался унести с собой в могилу.