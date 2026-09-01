Царевна Несмеяна

Прагматичный Ерема вместе с младшей сестрой случайно попадает в волшебное Тридевятое царство. Ему предстоит пройти сказочные испытания, спасти Царевну Несмеяну от Водяного и впервые в жизни заглянуть в свое собственное сердце.
- Страна
- Россия
- Режиссёр
- Василий Ровенский
- Актёры
- Вячеслав Копейкин, София Петрова, Анастасия Красовская, Рузиль Минекаев, Виктор Логинов, Игорь Чехов, Роман Кулясов, Михаил Орлов, Юлия Сулес, Роман Юнусов, Андрей Родной, Виктория Венская, Алексей Ятченко, Юрий Катаев, Юлия Такшина, Елена Валюшкина
- Продолж.
- 95 мин.
- Премьера
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1 октября 2026 в России
- Возраст
- 6+
- Жанры
- Приключение, Фэнтези, Комедия