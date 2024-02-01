Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 05
-2°
Срд, 06
-4°
Чтв, 07
-3°
ЦБ USD 91.16 -0.19 06/03
ЦБ EUR 98.94 -0.17 06/03
Нал. USD 90.34 / 93 25/01 17:30
Нал. EUR 98.41 / 98.6 25/01 17:30
Новости
Итоги года New
Публикации
Рязанские повара приготовили более 2000 блюд на ВФМ
Выступление команды Ассоциации Кулинаров Рязанского Кра...
7 часов назад
525
«Зеленый Сад» устроил для рязанских рыбаков соревнования по зимней рыб...
В соревновании участвовали девять команд от разных стро...
1 марта 11:25
2 714
Второе дыхание для агробизнеса. Цифровые технологии дарят новые возмож...
Одним из верных помощников российских аграриев, благода...
28 февраля 09:00
3 656
Кредит или факторинг: как рязанским предпринимателям увеличить рентабе...
Можно ли, не увеличивая долговую нагрузку, получить обо...
26 февраля 12:29
4 706
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
Все
Кино
Театр
Концерты
Спорт
Клубы
Аттракционы
Праздники
Выставки
Бутырка
14 апреля в 18:00
Концерты

Бутырка

МКЦ

В 2020 г одна из самых популярных и востребованных групп шансона «Бутырка» обрела второе дыхание. В коллективе произошли перемены в лучшую сторону! Молодой, харизматичный, талантливый с прекрасными голосом и с узнаваемой характерной хрипотцой Евгений Капустянский пополнил состав группы «Бутырка» и стал вокалистом. А с незаменимым автором всех песен Олегом Симоновым все знакомы, его стихи легко запоминаются, западают в душу и остаются в ваших сердцах навсегда!

Концертная программа состоит из стопроцентных хитов «Запахло весной», «Аттестат», «Малец», «Шарик», «Девчонка с центра», «Не плачь родная мать», «Не трогай осень» и многих других полюбившихся песен! А самое главное на концертах будут исполнены новые песни: «Невиновен», «Главбух», «Письмо» и многие другие. Приглашаем всех поклонников на 2-х часовую концертную программу. Вы получите море положительных эмоций, незабываемых впечатлений и позитива!

Возраст
16+
Жанры
Шансон