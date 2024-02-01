В 2020 г одна из самых популярных и востребованных групп шансона «Бутырка» обрела второе дыхание. В коллективе произошли перемены в лучшую сторону! Молодой, харизматичный, талантливый с прекрасными голосом и с узнаваемой характерной хрипотцой Евгений Капустянский пополнил состав группы «Бутырка» и стал вокалистом. А с незаменимым автором всех песен Олегом Симоновым все знакомы, его стихи легко запоминаются, западают в душу и остаются в ваших сердцах навсегда!

Концертная программа состоит из стопроцентных хитов «Запахло весной», «Аттестат», «Малец», «Шарик», «Девчонка с центра», «Не плачь родная мать», «Не трогай осень» и многих других полюбившихся песен! А самое главное на концертах будут исполнены новые песни: «Невиновен», «Главбух», «Письмо» и многие другие. Приглашаем всех поклонников на 2-х часовую концертную программу. Вы получите море положительных эмоций, незабываемых впечатлений и позитива!