Фильм «Булгаков. Тайна мастера» — это исследование мистической связи, оказавшейся сильнее авторского замысла. Картина показывает, как бессмертный роман перестал быть авторским текстом и начал диктовать свою волю творцу, вмешиваясь в его любовь, отношения с властью и даже приближая роковой финал. Зритель увидит, как вымысел необъяснимо превращался в реальность, а пророчества книги сбывались в судьбе самого Булгакова, заставляя задуматься: кто же на самом деле управлял пером — человек или его бессмертное творение?