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Большой концерт «Звезды 80-90х»
7 апреля в 19:00
Концерты

Большой концерт «Звезды 80-90х»

МКЦ

В концерте примут участие настоящие звезды, легенды 80-90х:

  • Светлана Разина;
  • группа «Дискобар» (проект автора всех хитов группы «Каролина» Сергея Туманова);
  • Александр Хлопков группа «Маленький Принц»;

Вас ждет прекрасная атмосфера, которая подарит всем гостям нашего концерта, ностальгические переживания, волшебные и настоящие эмоции магической музыки disco. Мы гарантируем вам не менее двух часов танцевального позитива с настоящими звездами 80-90х. В программе нетленные супер-хиты: «Новый герой», «Наступает ночь», «Демон», «Летний дискобар» (Танцуют огоньки), «Звездный вечер», «Не надо слез», «На дискотеке» (Зимний вечер), «Мы встретимся снова», «Прощай» и многие другие. В этот вечер в компании звезд, ведущего с подарками, интерактивом и​ юмором​ вы окунётесь в атмосферу праздника и веселья!

Возраст
6+