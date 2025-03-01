Большой концерт «Звезды 80-90х»

В концерте примут участие настоящие звезды, легенды 80-90х:

Светлана Разина;

группа «Дискобар» (проект автора всех хитов группы «Каролина» Сергея Туманова);

Александр Хлопков группа «Маленький Принц»;

Вас ждет прекрасная атмосфера, которая подарит всем гостям нашего концерта, ностальгические переживания, волшебные и настоящие эмоции магической музыки disco. Мы гарантируем вам не менее двух часов танцевального позитива с настоящими звездами 80-90х. В программе нетленные супер-хиты: «Новый герой», «Наступает ночь», «Демон», «Летний дискобар» (Танцуют огоньки), «Звездный вечер», «Не надо слез», «На дискотеке» (Зимний вечер), «Мы встретимся снова», «Прощай» и многие другие. В этот вечер в компании звезд, ведущего с подарками, интерактивом и​ юмором​ вы окунётесь в атмосферу праздника и веселья!