Современный школьник Ваня случайно натыкается на волшебный портал и переносится во времена Древней Руси, где он знакомится с Федором и Ратибором — двумя бравыми богатырями. Вместе им предстоит отправиться обратно в современный мир, чтобы отыскать волшебные артефакты до того, как их найдет злая волшебница Гордея — с их помощью она рассчитывает пробудить могущественное зло.
- Режиссёр
- Павел Воронин
- Актёры
- Роман Курцын, Роман Постовалов, Алена Михайлова, Андрей Андреев, Карина Разумовская, Альбина Кабалина, Алина Алексеева, Никита Тарасов, Юлия Сулес, Иван Дементьев, Алексей Воскович, Илья Божедомов
- Премьера
21 мая 2026 в России
- Возраст
- 6+
- Жанры
- Фэнтези, Комедия