Безумная старуха

Педро соглашается присмотреть за пожилой дамой Алисией, страдающей провалами в памяти. Внезапно ситуация выходит из-под контроля: Алисия начинает путать его с человеком из своего прошлого и все больше теряет связь с реальностью. Тихий вечер оборачивается адской ловушкой, из которой Педро не может выбраться.
- Страна
- Аргентина, Испания, США
- Режиссёр
- Мартин Мауреги
- Актёры
- Кармен Маура, Даниель Эндлер, Агустина Лиендо, Эмма Четранголо, Камила Перальта, Эсекьель Диас, Ана Белати
- Продолж.
- 93 мин.
- Премьера
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23 июля 2026 в России
- Возраст
- 18+
- Жанры
- Триллер, Фильм ужасов