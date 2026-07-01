Безумная старуха

Педро соглашается присмотреть за пожилой дамой Алисией, страдающей провалами в памяти. Внезапно ситуация выходит из-под контроля: Алисия начинает путать его с человеком из своего прошлого и все больше теряет связь с реальностью. Тихий вечер оборачивается адской ловушкой, из которой Педро не может выбраться.