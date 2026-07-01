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Безумная старуха

Педро соглашается присмотреть за пожилой дамой Алисией, страдающей провалами в памяти. Внезапно ситуация выходит из-под контроля: Алисия начинает путать его с человеком из своего прошлого и все больше теряет связь с реальностью. Тихий вечер оборачивается адской ловушкой, из которой Педро не может выбраться.

Страна
Аргентина, Испания, США
Режиссёр
Мартин Мауреги
Актёры
Кармен Маура, Даниель Эндлер, Агустина Лиендо, Эмма Четранголо, Камила Перальта, Эсекьель Диас, Ана Белати
Продолж.
93 мин.
Премьера
23 июля 2026 в России
Возраст
18+
Жанры
Триллер, Фильм ужасов

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