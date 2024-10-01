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Беседка-21
3 ноября в 14:00
Концерты

Беседка-21

Рязанский дворец молодежи

3 ноября 2024 года во Дворце молодежи состоится очередной, уже двадцатый первый фестиваль «Беседка. Песни нашего двора». Этот фестиваль долгие годы старается объединить разные возрастные категории рязанцев через песни и мелодии, которые все поколения исполняли в подростковые и юношеские годы. На «Беседке» на сцену выходят известные джазовые и поп-исполнители, ансамбли народной песни, рок-группы, сольные вокалисты, актеры, барды — словом, представители всех направлений и жанров. Вместе с ними в программе принимают участие самодеятельные певцы, для которых «Беседка» зачастую становится дебютным выступлением.

За это время было исполнено более 400 песен. В разные годы в рамках фестиваля были представлены «спецпроекты»: «Бременские музыканты», «Бумбараш» «Русский рок», «Песни Л.О.Утесова», «Музыка советских мультфильмов».

На фестивале все песни исполняются только «вживую», включая инструментальное сопровождение. На первых проектах зачастую исполнитель выступал по принципу «человек с гитарой», но эта практика давно канула в Лету. Сегодня основной аккомпанирующий состав — это состоявшиеся известные профессиональные джазовые и рок-музыканты: Д. Медин (ударные, перкуссия, вокал), И. Ципорков (саксофоны, флейты, баян, вокал), М. Григорьев (клавишные), С. Байков (гитара, баян, вокал), В. Голованов (бас). В отделении «Акустика» будет участвовать В. Сергеев (кахон). Кроме них в проекте выступают сессионные музыканты. Репертуарный диапазон исполняемого материала как всегда будет чрезвычайно широк: романтические, военные, фабричные, хулиганские, жалобные, пионерские песни, баллады и, конечно, ставшие «русскими народными» песни зарубежных исполнителей.

И напоследок — два девиза «Беседки», под которыми она существует. Первый: «Песни всех времен и нашего народа». А второй: «Приходите, споемся!»

Возраст
16+