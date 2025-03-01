16 марта в 15.00 в Рязанском художественном музее состоится концерт «Барокко в зеркалах эпох».

Перед зрителями выступят артисты Рязанской филармонии Ольга Дьяченко (скрипка), Юлия Бунина (скрипка), Дарья Фоменко (виолончель), Алина Сафронова (сопрано), Анна Ермакова (фортепиано). Ведущий — лектор-музыковед Евгений Кондрашов.

В программе прозвучат произведения Антонио Вивальди, Жана-Филиппа Рамо, Фрица Крейслера, Сергея Прокофьева, Альфреда Шнитке и другие.

Концерт пройдет на выставке «Пульсация памяти» художника-монументалиста, автора настенных росписей и рельефов Ивана Несветайло (Санкт-Петербург).