Балет Игоря Моисеева

В рамках музыкального проекта «Имена на все времена» состоится концерт легендарного коллектива — Государственного Академического Ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева с юбилейной программой из цикла «Танцы народов мира». Зрители увидят лучшие номера Балета Игоря Моисеева, а также редко исполняемые танцы: «Лето», греческий танец «Сиртаки», Цыганский танец, белорусский танец «Юрочка», аргентинский танец «Гаучо», венесуэльский танец «Хоропо», шуточный молдавский танец «Табакеряска», калмыцкий танец, хореографическую картину «Партизаны», Адыгский танец, сюиту мексиканских танцев, легендарное «Яблочко» и др.Попасть на концерт ансамбля имени И. Моисеева — грандиозное событие для зрителя. На концерты этого ансамбля всегда очень трудно найти билеты.Художественный руководитель ансамбля — народная артистка России, лауреат премии Правительства РФ Елена Щербакова.