Как «не заглохнуть» зимой? Чек-лист от эксперта
Зима и календарная, и природная в полном разгаре. Впере...
16 января 16:30
655
Рязань — дважды новогодняя столица. Сравнение 2020 и 2026 годов
Рязань уже два раза становилась новогодней столицей Рос...
16 января 13:35
2 840
Когда убирать новогоднюю елку в 2026 году. Приметы, как не навлечь на ...
Новый 2026 год уже наступил, праздничная ночь прошла, Д...
11 января 11:44
9 611
Посленовогодний чек-лист. Что нужно сделать после длинных выходных
Каникулы позади, а в голове еще звенит бой курантов и з...
10 января 10:06
1 754
Интервью с Павлом Малковым
Мосты, дороги и школы. Интервью с Павлом Супруном
О 90-х, фанатском движении и разочаровании в системе. Интервью с Денисом Боковым
«Сегодня чиновник не калужский волк, а товарищ». Интервью с управляющим директором ГК «Зеленый сад — наш дом»
«Я не кабинетный человек». Первое большое интервью Рустама Халикова
ИТОГИ ГОДА 2025
Балет Игоря Моисеева
17 февраля в 19:00
В рамках музыкального проекта «Имена на все времена» состоится концерт легендарного коллектива — Государственного Академического Ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева с юбилейной программой из цикла «Танцы народов мира». Зрители увидят лучшие номера Балета Игоря Моисеева, а также редко исполняемые танцы: «Лето», греческий танец «Сиртаки», Цыганский танец, белорусский танец «Юрочка», аргентинский танец «Гаучо», венесуэльский танец «Хоропо», шуточный молдавский танец «Табакеряска», калмыцкий танец, хореографическую картину «Партизаны», Адыгский танец, сюиту мексиканских танцев, легендарное «Яблочко» и др.Попасть на концерт ансамбля имени И. Моисеева — грандиозное событие для зрителя. На концерты этого ансамбля всегда очень трудно найти билеты.Художественный руководитель ансамбля — народная артистка России, лауреат премии Правительства РФ Елена Щербакова.

