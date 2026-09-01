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Арахнид
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Арахнид

Один из жильцов многоквартирного дома, сам того не подозревая, возвращается из поездки со смертоносным живым багажом: новый вид ядовитых пауков быстро распространяется по всему зданию. Чтобы остановить нашествие, власти вынуждены изолировать ЖК, заперев жильцов с членистоногими хищниками. Теперь единственная надежда отчаявшихся людей — управляющая дома Серена, которая знает планировку комплекса как свои пять пальцев. Чтобы спасти всех из смертельной ловушки, ей придется возглавить борьбу с арахнидами, преодолев свой главный страх.

Страна
США
Режиссёр
Анхель Гомес Эрнандес
Актёры
Матильда Луц, Грегг Салкин, Мелина Мэттьюс, Уилльям Миллер, Крис Роджерс, Элена Санс, Пол С.Трейси, Изабелла Эгизи, Леа Вивье, Сэм Лукас Смит, Андреа Скотт Мендес, Гэри Энтони Стеннетте
Продолж.
86 мин.
Премьера
1 октября 2026 в России
Возраст
18+
Жанры
Триллер, Фильм ужасов

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