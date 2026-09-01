Один из жильцов многоквартирного дома, сам того не подозревая, возвращается из поездки со смертоносным живым багажом: новый вид ядовитых пауков быстро распространяется по всему зданию. Чтобы остановить нашествие, власти вынуждены изолировать ЖК, заперев жильцов с членистоногими хищниками. Теперь единственная надежда отчаявшихся людей — управляющая дома Серена, которая знает планировку комплекса как свои пять пальцев. Чтобы спасти всех из смертельной ловушки, ей придется возглавить борьбу с арахнидами, преодолев свой главный страх.
- Страна
- США
- Режиссёр
- Анхель Гомес Эрнандес
- Актёры
- Матильда Луц, Грегг Салкин, Мелина Мэттьюс, Уилльям Миллер, Крис Роджерс, Элена Санс, Пол С.Трейси, Изабелла Эгизи, Леа Вивье, Сэм Лукас Смит, Андреа Скотт Мендес, Гэри Энтони Стеннетте
- Продолж.
- 86 мин.
- Премьера
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1 октября 2026 в России
- Возраст
- 18+
- Жанры
- Триллер, Фильм ужасов