Один из жильцов многоквартирного дома, сам того не подозревая, возвращается из поездки со смертоносным живым багажом: новый вид ядовитых пауков быстро распространяется по всему зданию. Чтобы остановить нашествие, власти вынуждены изолировать ЖК, заперев жильцов с членистоногими хищниками. Теперь единственная надежда отчаявшихся людей — управляющая дома Серена, которая знает планировку комплекса как свои пять пальцев. Чтобы спасти всех из смертельной ловушки, ей придется возглавить борьбу с арахнидами, преодолев свой главный страх.