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ALKONOST
14 апреля в 19:00
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ALKONOST

Арт-клуб «Площадка»

ALKONOST вновь расправляет свои крылья и возвращается в Рязань!

У легенды русского фолк-металла есть для этого по крайней мере одна веская причина — в этом году празднует 20-летие «Between the Worlds» («Межмирье»), альбом, с которого группа приняла знакомые всем очертания, впервые представив на суд слушателей женский вокал и русскоязычную лирику. Пришла пора сплясать под «Кровавые Травы», погрустить под «Ожидание», как следует зарубиться под «Безвременье» и «Бездну»! Но это не все, ведь в программе вас также ждут лучшие хиты группы, море драйва, эмоций, света и дыма! Отметим юбилей, чтобы запомнилось надолго!

Возраст
12+