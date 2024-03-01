ALKONOST вновь расправляет свои крылья и возвращается в Рязань!

У легенды русского фолк-металла есть для этого по крайней мере одна веская причина — в этом году празднует 20-летие «Between the Worlds» («Межмирье»), альбом, с которого группа приняла знакомые всем очертания, впервые представив на суд слушателей женский вокал и русскоязычную лирику. Пришла пора сплясать под «Кровавые Травы», погрустить под «Ожидание», как следует зарубиться под «Безвременье» и «Бездну»! Но это не все, ведь в программе вас также ждут лучшие хиты группы, море драйва, эмоций, света и дыма! Отметим юбилей, чтобы запомнилось надолго!