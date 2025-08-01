Большой совместный концерт АК-47 и TGK! Этой осенью АК-47 и TGK собирают старую школу и едут с масштабным туром по России. География охватывает города от Калининграда до Иркутска. На сцене ㅡ Витя АК, Максим АК, Jahmal TGK и VibeTGK ㅡ легенды российского хип-хопа, которые не нуждаются в представлении. На концертах будут живые барабаны, за вертушками DJ CHELL с новым скретч-шоу и проверенные временем треки. В программе — все, за что их любят: узнаваемые биты, плотный звук, фирменная подача и песни, которые давно разлетелись на цитаты. Прозвучат старые хиты, свежие релизы и совместные треки двух команд.
- Возраст
- 18+
- Жанры
- Хип-хоп