ABBA Mia и симфонический оркестр

ABBA — это всегда праздник! Праздник музыки, любви, детства. Ни одно рождество в мире не обходится без замечательной песни Happy New Year! Приходите и разделите любовь к музыке ABBA с нами!

Официальный трибьют. ABBA Mia с ювелирной точностью воссоздает на концерте образ и звучание лучших хитов легендарной группы ABBA!

Шоу ABBA Mia. Это ваш шанс услышать и вживую насладиться бессмертными хитами легендарной группы ABBA!

Живой звук. Только живое исполнение и полное погружение в музыку ABBA! ABBA Mia — это лучшие хиты группы ABBA исполненные вместе с симфоническим оркестром! Великолепный вокал, живой звук, грандиозные симфонические аранжировки! Потрясающие костюмы и световое шоу!

ABBA Mia — прикоснись музыкальному к празднику ABBA!