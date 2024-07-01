Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 30
19°
Срд, 31
20°
Чтв, 01
23°
ЦБ USD 86.56 1 30/07
ЦБ EUR 94.14 0.88 30/07
Нал. USD 86.37 / 87.00 30/07 11:30
Нал. EUR 94.80 / 96.00 30/07 11:30
Новости
Итоги года New
Публикации
Обновленный Chery Tiggo 7 Pro Max 2024 в Чери Регион 62: Ваш идеальный...
Chery снова удивляет автолюбителей, представляя обновле...
Вчера 17:05
700
Жителям Заокского на слушаниях по новому плану земель предоставили док...
Сельчане высказались против нового проекта землеустройс...
Вчера 16:14
814
Livan S6 Pro — это автомобиль, который сочетает в себе стильный дизайн...
С первого взгляда на этот седан становится понятно, что...
26 июля 10:28
2 556
Рязанский следователь Шумов о хитроумных преступниках, малой родине и ...
В преддверии профессионального праздника — Дня сотрудни...
25 июля 13:16
7 918
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
Все
Кино
Театр
Концерты
Спорт
Клубы
Аттракционы
Праздники
Выставки
ABBA Mia и симфонический оркестр
21 ноября в 19:00
Концерты

ABBA Mia и симфонический оркестр

МКЦ

ABBA — это всегда праздник! Праздник музыки, любви, детства. Ни одно рождество в мире не обходится без замечательной песни Happy New Year! Приходите и разделите любовь к музыке ABBA с нами!

Официальный трибьют. ABBA Mia с ювелирной точностью воссоздает на концерте образ и звучание лучших хитов легендарной группы ABBA!

Шоу ABBA Mia. Это ваш шанс услышать и вживую насладиться бессмертными хитами легендарной группы ABBA!

Живой звук. Только живое исполнение и полное погружение в музыку ABBA! ABBA Mia — это лучшие хиты группы ABBA исполненные вместе с симфоническим оркестром! Великолепный вокал, живой звук, грандиозные симфонические аранжировки! Потрясающие костюмы и световое шоу!

ABBA Mia — прикоснись музыкальному к празднику ABBA!

Возраст
12+
Жанры
Поп