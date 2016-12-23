СМИ заинтересовались историей о том, как рязанка вызывала «скорую» на дом. Гневная запись девушки появилась в
Рязанка вызывала врачей из-за болезни ребенка. По ее словам, «скорую» вызвали в 20:30. Мать ждала до часу ночи, пыталась своими средствами сбить температуру 40,3.
«Температура дочери — 40,3, двое суток поднимается через каждые 4-5 часов. Ребенок в лежку, не ест, плохо пьет, кашель до рвоты. Не помогал уже ни нурофен с супрастином, ни нимулид суспензия… Я, честно, выревела уже все глаза», — написала девушка.
Агентство привело комментарии пользователя, представившегося рязанским врачом. По его словам, на весь город две педиатрические бригады и их вызывают по каждому, даже незначительному поводу. На каждый вызов уходит в лучшем случае 20 минут.