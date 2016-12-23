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18:08, 23 декабря 2016 5 587
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Врачи ответили на недовольство рязанки долгим ожиданием «скорой» для дочери — СМИ 4

Врачи ответили на недовольство рязанки долгим ожиданием «скорой» для дочери — СМИ

СМИ заинтересовались историей о том, как рязанка вызывала «скорую» на дом. Гневная запись девушки появилась в группе «Подслушано в Рязани», передает «РИА Новости».

Рязанка вызывала врачей из-за болезни ребенка. По ее словам, «скорую» вызвали в 20:30. Мать ждала до часу ночи, пыталась своими средствами сбить температуру 40,3.

«Температура дочери — 40,3, двое суток поднимается через каждые 4-5 часов. Ребенок в лежку, не ест, плохо пьет, кашель до рвоты. Не помогал уже ни нурофен с супрастином, ни нимулид суспензия… Я, честно, выревела уже все глаза», — написала девушка.

Агентство привело комментарии пользователя, представившегося рязанским врачом. По его словам, на весь город две педиатрические бригады и их вызывают по каждому, даже незначительному поводу. На каждый вызов уходит в лучшем случае 20 минут.


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