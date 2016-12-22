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18:32, 22 декабря 2016 433
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Антитеррористическая комиссия Рязани утвердила план работы на 2017 год

Антитеррористическая комиссия Рязани утвердила план работы на 2017 год

Фото: Администрация Рязани

Во вторник, 20 декабря, в администрации Рязани состоялось расширенное заседание антитеррористической комиссии города Рязани. Об этом сообщает сайт администрации.

Его провел заместитель председателя комиссии, заместитель главы администрации города Рязани, руководитель аппарата Николай Демко. В работе комиссии приняли участие руководители муниципальных учреждений и предприятий, представители федеральных и региональных исполнительных органов власти, Русской Православной Церкви.

В ходе заседания приняли план работы комиссии на 2017 год, а также рассмотрели вопросы о мерах по повышению антитеррористической защищенности критически важных, потенциально-опасных объектов и объектов жизнеобеспечения в период подготовки и проведения новогодних и рождественских праздников. Николай Демко акцентировал внимание на личной ответственности руководителей всех уровней за готовность объектов города к проведению праздничных мероприятий.

Заместитель начальника управления образования и молодежной политики администрации Рязани Светлана Васильева расскзала, что в 2016 году выполнили комплексный план мероприятий по противодействию экстремизму в Рязанской области на 2015-2016 годы, и представила план совместной работы по профилактике экстремизма в молодежной среде в Рязани на 2016-2017 годы. Она отметила положительные моменты в работе подведомственных учреждений по формированию у подростков и молодежи стойкого неприятия идеологии терроризма и экстремизма, межнациональной и межконфессиональной вражды и пути их дальнейшего улучшения.


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