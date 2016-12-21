Сирийская коалиция «Джейш аль-Фатха» взяла на себя ответственность за убийство российского посла Андрея Карлова в Турции. Об этом сообщил иранский телеканал «Ас-Сумария», передает «
В заявлении говорится, что убийство стало «первой местью за женщин, детей и стариков из Алеппо, а также за кровь мусульман, проливаемую по всему миру». Также сообщается, что застреливший Карлова Мевлют Алтанташ был членом этой организации.
В данный момент не подтвердили подлинность заявления.
Коалицию «Джейш аль-Фатха» («Армия завоевания») создали в 2015 году группировками, воюющими с сирийскими правительственными войсками.
Напомним, Андрея Карлова
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