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15:20, 21 декабря 2016 1 206
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Сирийские боевики взяли на себя ответственность за убийство российского посла в Турции — СМИ

Сирийские боевики взяли на себя ответственность за убийство российского посла в Турции — СМИ

Сирийская коалиция «Джейш аль-Фатха» взяла на себя ответственность за убийство российского посла Андрея Карлова в Турции. Об этом сообщил иранский телеканал «Ас-Сумария», передает «Медуза».

В заявлении говорится, что убийство стало «первой местью за женщин, детей и стариков из Алеппо, а также за кровь мусульман, проливаемую по всему миру». Также сообщается, что застреливший Карлова Мевлют Алтанташ был членом этой организации.

В данный момент не подтвердили подлинность заявления.

Коалицию «Джейш аль-Фатха» («Армия завоевания») создали в 2015 году группировками, воюющими с сирийскими правительственными войсками.

Напомним, Андрея Карлова застрелили в Турции. Он скончался от полученных ранений.

Фото PhotoXPress


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