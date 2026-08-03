В Самарской области дети жили в захламленной квартире и голодали

Отмечается, что пятеро детей с отчимом и матерью жили в захламленной квартире в Чапаевске. Двое средних сейчас гостят у бабушки — это временная мера. Старший ребенок — 11 лет — живет сам по себе. Еще двое малышей остаются в этой квартире, «фактически в заложниках у собственной матери». О ситуации стало известно после того, как соседка встретила в подъезде раздетую девочку.

В Самарской области дети жили в захламленной квартире и голодали. Об этом 2 августа сообщили в группе «СРОО ЗИП ДИМ «Право на счастье» в «ВК».

Отмечается, что пятеро детей с отчимом и матерью жили в захламленной квартире в Чапаевске. Двое средних сейчас гостят у бабушки — это временная мера. Старший ребенок — 11 лет — живет сам по себе. Еще двое малышей остаются в этой квартире, «фактически в заложниках у собственной матери».

О ситуации стало известно после того, как соседка встретила в подъезде раздетую девочку.

«Мать в это время лежала в квартире в тяжелом алкогольном опьянении. Ее растолкали. Вместо того чтобы заняться детьми, она ушла гулять. Ее нашли сотрудники ПДН и вернули обратно в квартиру — к голодным, раздетым и брошенным детям», — говорится в сообщении.

Как указано в посте, отчим регулярно водил в дом незнакомцев и употреблял наркотики.

Уточняется, что отец несовершеннолетних погиб на СВО. Семья более двух лет состоит на учете.

В пресс-службе СК РФ сообщили, что возбуждено уголовное дело. Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального следкома Павлу Олейнику представить доклад.

Фото взяты из группы «СРОО ЗИП ДИМ «Право на счастье» в «ВК».