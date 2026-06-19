В Рязани прошли антитеррористические учения

В Рязани 18 июня оперативный штаб в Рязанской области провел тактико-специальное антитеррористическое учение. В тренировке приняли участие сотрудники ФСБ, МВД, ФСО, Росгвардии, ФСИН, МЧС, Следственного комитета, других ведомств, а также представители органов исполнительной власти региона. Во время учений специалисты отработали межведомственное взаимодействие, действия при угрозе и совершении террористического акта, а также проверили готовность сил и средств к проведению контртеррористической операции.

В Рязани 18 июня оперативный штаб в Рязанской области провел тактико-специальное антитеррористическое учение. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ.

В тренировке приняли участие сотрудники ФСБ, МВД, ФСО, Росгвардии, ФСИН, МЧС, Следственного комитета, других ведомств, а также представители органов исполнительной власти региона.

Во время учений специалисты отработали межведомственное взаимодействие, действия при угрозе и совершении террористического акта, а также проверили готовность сил и средств к проведению контртеррористической операции.

Все поставленные задачи были выполнены, а цели учений достигнуты.