В Рязани сбили мотоциклиста

ДТП произошло в четверг, 18 июня, на улице Семашко. По словам очевидцев, столкнулись «Шевроле» и мотоцикл. Транспортные средства получили механические повреждения. На месте заметили сотрудников ДТП. Данных о пострадавших не поступало, подробности уточняются.