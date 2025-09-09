BAZA: в Воронеже пьяный сын сотрудницы ФНС устроил смертельное ДТП

В Воронеже пьяный сын высокопоставленной сотрудницы ФНС устроил смертельное ДТП. Об этом сообщила «База».

Авария произошла вечером 3 сентября на улице Хользунова. По данным Telegram-канала, «Фольксваген Гольф» под управлением 31-летнего Антона Гусева врезался в стоящий полуприцеп. Пассажирка — 22-летняя жительница Сочи — погибла на месте. Гусева госпитализировали.

Как пишет «База», медосвидетельствование показало, что водитель был пьян.

Отмечается, что Гусева в 2022 году лишали прав за пьяное вождение, а спустя полтора года его снова поймали за рулем в состоянии алкогольного опьянения, после чего возбудили уголовное дело.

По данным «Базы», родственники погибшей боятся, что водитель может избежать ответственности за ДТП. В публикации сказано, что его мать работает в Управлении ФНС по Воронежской области и занимает пост главного государственного налогового инспектора отдела урегулирования задолженности и обеспечения процедур банкротства.

Родственники погибшей рассказали каналу, что уголовное дело после аварии не возбудили, а водитель находится на свободе.