В Минобороны РФ назвали суточные потери ВСУ
Российские военные ликвидировали украинские пусковую установку и кабину управления ЗРК С-300. Отечественные средства ПВО уничтожили 5 крылатых ракет, 5 снарядов HIMARS и 230 дронов самолетного. Украинская сторона лишилась более 1 485 военнослужащих в зоне СВО.
В Минобороны РФ назвали суточные потери ВСУ. Информацию разместила пресс-служба ведомства.
