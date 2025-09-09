В ДТП на улице Новоселов пострадала 10-летняя девочка

8 сентября вблизи дома № 60 по улице Новоселов произошло ДТП. Об этом сообщила ГАИ Рязанской области. По предварительным данным, 18-летний рязанец за рулем «Ниссан Альмера» столкнулся с «Хендай Солярис» 34-летней местной жительницы. В результате аварии водитель «Хендай Солярис» и ее 10-летняя пассажирка получили травмы. Пострадавшим оказали медицинскую помощь.