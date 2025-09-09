Рязанские врачи спасли пациента с острой фазой ишемического инсульта

59-летний мужчина на фоне гипертонической болезни и сахарного диабета почувствовал резкое ухудшение самочувствия: появилась слабость в руке, онемение лица и нарушение речи. Он попросил соседа вызвать скорую. Медики выполнили тромболитическую терапию для растворения тромба, который блокировал кровоснабжение мозга. Состояние рязанца стабилизировали. Врачи отметили, что достичь положительного результата помогла оперативность соседа и бригады скорой, которая помогла оказать помощь в первые часы после симптомов.