Рязанца осудят за распространение крупной партии наркотиков

Установлено, что 22-летний молодой человек с декабря 2024 года по июнь 2025 года вместе с неизвестными сбывал запрещенные вещества на территории Московской и Рязанской областей. Правоохранители пресекли преступную деятельность, из незаконного оборота изъяли более 1,7 кг мефедрона. Транспорт, на котором перевозили наркотики, арестовали. Возбуждено уголовное дело о покушении на незаконный сбыт наркотиков в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ). Обвиняемого заключили под стражу.

Рязанца осудят за распространение крупной партии наркотиков. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Установлено, что 22-летний молодой человек с декабря 2024 года по июнь 2025 года вместе с неизвестными сбывал запрещенные вещества на территории Московской и Рязанской областей.

Правоохранители пресекли преступную деятельность, из незаконного оборота изъяли более 1,7 кг мефедрона. Транспорт, на котором перевозили наркотики, арестовали.

Возбуждено уголовное дело о покушении на незаконный сбыт наркотиков в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ). Обвиняемого заключили под стражу.

Материалы дела направили в суд для рассмотрения по существу.