Россиянам напомнили о выборе формы получения соцподдержки до 1 октября
Претендентам на федеральные льготы нужно до 1 октября выбрать форму их получения, сообщает Соцфонд России, пишет РИА Новости. Можно выбрать натуральную форму (лекарства, медизделия, санаторные путёвки, бесплатный проезд на пригородных и междугородних маршрутах к месту лечения и обратно) или денежную. При отказе от всех услуг граждане получат финансовую компенсацию 1 728,46 рублей в месяц. Заявление подаётся до 1 октября через Госуслуги, клиентскую службу Соцфонда или МФЦ; выбранный вариант начнёт действовать с 1 января и сохраняется до подачи нового заявления.

