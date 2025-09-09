Россиянам напомнили о выборе формы получения соцподдержки до 1 октября

Претендентам на федеральные льготы и меры социальной поддержки необходимо определиться с формой получения этих услуг до 1 октября. Об этом сообщает Соцфонд России, информация о котором была опубликована РИА Новости.
Граждане, имеющие право на получение федеральных льгот, могут выбрать натуральную или денежную форму получения набора социальных услуг. В натуральной форме доступны такие услуги, как выдача лекарств и медицинских изделий, путевки в санаторий, а также бесплатный проезд на пригородных электричках и междугороднем транспорте к месту лечения и обратно.
Если граждане решат отказаться от всех видов услуг, они смогут получить финансовую компенсацию в размере 1728,46 рублей в месяц. Также предусмотрена возможность частичного отказа от натуральной формы поддержки, выбрав только одну услугу.
Чтобы сделать выбор, необходимо до 1 октября подать заявление в Социальный фонд через портал Госуслуги, клиентскую службу или многофункциональный центр (МФЦ). Выбранный способ получения будет действовать с начала следующего года и сохранится до подачи нового заявления.