Россиянам напомнили о выборе формы получения соцподдержки до 1 октября

Претендентам на федеральные льготы нужно до 1 октября выбрать форму их получения, сообщает Соцфонд России, пишет РИА Новости. Можно выбрать натуральную форму (лекарства, медизделия, санаторные путёвки, бесплатный проезд на пригородных и междугородних маршрутах к месту лечения и обратно) или денежную. При отказе от всех услуг граждане получат финансовую компенсацию 1 728,46 рублей в месяц. Заявление подаётся до 1 октября через Госуслуги, клиентскую службу Соцфонда или МФЦ; выбранный вариант начнёт действовать с 1 января и сохраняется до подачи нового заявления.

Претендентам на федеральные льготы и меры социальной поддержки необходимо определиться с формой получения этих услуг до 1 октября. Об этом сообщает Соцфонд России, информация о котором была опубликована РИА Новости.

Граждане, имеющие право на получение федеральных льгот, могут выбрать натуральную или денежную форму получения набора социальных услуг. В натуральной форме доступны такие услуги, как выдача лекарств и медицинских изделий, путевки в санаторий, а также бесплатный проезд на пригородных электричках и междугороднем транспорте к месту лечения и обратно.

Если граждане решат отказаться от всех видов услуг, они смогут получить финансовую компенсацию в размере 1728,46 рублей в месяц. Также предусмотрена возможность частичного отказа от натуральной формы поддержки, выбрав только одну услугу.

Чтобы сделать выбор, необходимо до 1 октября подать заявление в Социальный фонд через портал Госуслуги, клиентскую службу или многофункциональный центр (МФЦ). Выбранный способ получения будет действовать с начала следующего года и сохранится до подачи нового заявления.