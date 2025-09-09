Прокуратура оповестила о запрете на растительные отходы в контейнерах

С 1 сентября в России вступили в силу новые Правила обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО), которые вводят строгие ограничения на содержание отходов в контейнерах. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Рязанской области. Согласно обновленным правилам, запрещается оставлять в мусорных контейнерах ветки, листву, траву и другие древесно-растительные отходы. Теперь накопление строительных, промышленных и растительных отходов на контейнерных площадках считается недопустимым. За нарушение новых требований предусмотрены административные штрафы: для граждан — до 3 тысяч рублей, а для юридических лиц — до 250 тысяч рублей.

С 1 сентября в России вступили в силу новые Правила обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО), которые вводят строгие ограничения на содержание отходов в контейнерах. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Рязанской области.

Согласно обновленным правилам, запрещается оставлять в мусорных контейнерах ветки, листву, траву и другие древесно-растительные отходы.

Эти изменения основаны на Федеральном законе № 89-ФЗ, который определяет ТКО как отходы, образующиеся у физических лиц в жилых помещениях, а также товары после их использования. Теперь накопление строительных, промышленных и растительных отходов на контейнерных площадках считается недопустимым.

За нарушение новых требований предусмотрены административные штрафы: для граждан — до 3 тысяч рублей, а для юридических лиц — до 250 тысяч рублей.