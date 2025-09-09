Представитель РПЦ предложил взимать с россиян десятину на содержание храмов

По мнению протоиерея Сергея Кульпинова, прихожане должны отдавать десятую часть своего дохода на обустройство церкви и содержание настоятелей. «Если бы мне нужны были деньги, что бы я в церкви делал? А вот это кто все содержать должен? Настоятель? Когда нам надо к Богу прийти, надо, чтобы уютно, красиво, восторженно, цветочки росли, свечечки горели. Задается ли человек вопросом, откуда все это берется?» — спросил священник. Он подчеркнул, что государство не выделяет средства для церкви и без пожертвований священнослужителям придется устраиваться на работы вместо духовных служений.

Фото: скриншот видео на странице «Храм Казанской иконы Божией Матери» ВКонтакте.