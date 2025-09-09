Рязань
МВД предупредило россиян о вовлечении детей в мошеннические схемы
МВД предупредило россиян о вовлечении детей в мошеннические схемы. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Злоумышленники, выдавая себя за известного блогера, убеждают несовершеннолетних фотографировать приложения на телефонах родителей для получения игровой валюты «робукс».

Ведомство отмечает, что аферисты просят ребенка выполнить «задание из видео» для получения 10 тысяч «робуксов». Для этого они просят сфотографировать экран телефона родителей или бабушки. Затем уговаривают зайти в банковское приложение, ввести пароль и также сделать его фотографию.

Когда жертва возражает, что ей не разрешают фотографировать банковское приложение, мошенники советуют самостоятельно взять телефон, утверждая, что родители «не понимают, что мы просто хотим получить робуксы» и что в приложении уже активирована «карта робуксов».

МВД предупреждает, что подобные действия являются мошенническими.