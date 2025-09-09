Мэрия рассказала, почему по вечерам в Рязани не хватает транспорта

Рязанцы пожаловались на нехватку транспорта в вечернее время на улицах города, рязанская мэрия ответила, что на коммерческих маршрутах не хватает машин. Соответствующие комментарии появились под постами губернатора Павла Малкова в его Telegram-канале.
Рязанец прислал фото с остановки на улице Дзержинского. Табло на фото показывает, что общественного транспорта на линии нет вообще.
На это в горадминистрации
«Что касается коммерческих маршрутов, на многих автобусах есть недовыпуск машин», — признали в мэрии.
Как продолжили в горадминистрации, по информации перевозчиков, недовыпуск связан с простоем автобусов на длительном ремонте, на линии нет запланированного количества машин. Это приводит к увеличению интервалов движения.
«Перевозчики принимают все возможные меры для полного выпуска автобусов на маршрут», — заверили в ведомстве.