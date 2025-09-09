Мэрия рассказала, почему по вечерам в Рязани не хватает транспорта

Жители пожаловались на дефицит транспорта вечером. Мэрия ответила, что на коммерческих маршрутах не хватает машин. Комментарии появились в Telegram губернатора Павла Малкова. На фото с остановки на улице Дзержинского табло показывает отсутствие транспорта. В горадминистрации пояснили, что муниципальные автобусы и троллейбусы МУП УРТ работают до 23:00—23:30 и посоветовали смотреть расписание на сайте. Недовыпуск на коммерческих маршрутах, по словам перевозчиков, связан с простаивающими на ремонте автобусами, из‑за чего увеличиваются интервалы. Перевозчики принимают меры для полного выпуска машин на линии.

Рязанцы пожаловались на нехватку транспорта в вечернее время на улицах города, рязанская мэрия ответила, что на коммерческих маршрутах не хватает машин. Соответствующие комментарии появились под постами губернатора Павла Малкова в его Telegram-канале.

Рязанец прислал фото с остановки на улице Дзержинского. Табло на фото показывает, что общественного транспорта на линии нет вообще.

На это в горадминистрации ответили , что автобусы и троллейбусы МУП УРТ работают на линии до 23:00 — 23:30 и посоветовали смотреть расписание транспорта на сайте.

«Что касается коммерческих маршрутов, на многих автобусах есть недовыпуск машин», — признали в мэрии.

Как продолжили в горадминистрации, по информации перевозчиков, недовыпуск связан с простоем автобусов на длительном ремонте, на линии нет запланированного количества машин. Это приводит к увеличению интервалов движения.

«Перевозчики принимают все возможные меры для полного выпуска автобусов на маршрут», — заверили в ведомстве.