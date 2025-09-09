Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 09
23°
Срд, 10
20°
Чтв, 11
21°
ЦБ USD 83.24 0.9 10/09
ЦБ EUR 98.03 1.46 10/09
Нал. USD 83.65 / 82.30 09/09 18:25
Нал. EUR 97.85 / 98.49 09/09 18:25
Новости
Итоги года New
Публикации
Как повлияли поправки о запрете на рекламу в Instagram* на рязанских б...
С 1 сентября в России запретили выкладывать любую рекла...
Вчера 13:15
1 431
«Бракованные» айфоны за стеклом. Как продавцы в Рязани обходят запреты...
Этим летом в России приняли закон об обязательной устан...
5 сентября 15:54
1 216
«Горжусь тем, что работаю над проектом «Окская стрелка». Виталий Шувал...
В компании «Зелёный сад — наш дом» Виталий Шувалов рабо...
3 сентября 16:10
1 792
Список уличных туалетов в Рязани
В большинстве уличных туалетов в Рязани бумага в кабинк...
31 августа 16:40
4 450
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Интервью с Артемом Никитиным
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Мэрия рассказала, почему по вечерам в Рязани не хватает транспорта
Жители пожаловались на дефицит транспорта вечером. Мэрия ответила, что на коммерческих маршрутах не хватает машин. Комментарии появились в Telegram губернатора Павла Малкова. На фото с остановки на улице Дзержинского табло показывает отсутствие транспорта. В горадминистрации пояснили, что муниципальные автобусы и троллейбусы МУП УРТ работают до 23:00—23:30 и посоветовали смотреть расписание на сайте. Недовыпуск на коммерческих маршрутах, по словам перевозчиков, связан с простаивающими на ремонте автобусами, из‑за чего увеличиваются интервалы. Перевозчики принимают меры для полного выпуска машин на линии.

Рязанцы пожаловались на нехватку транспорта в вечернее время на улицах города, рязанская мэрия ответила, что на коммерческих маршрутах не хватает машин. Соответствующие комментарии появились под постами губернатора Павла Малкова в его Telegram-канале.

Рязанец прислал фото с остановки на улице Дзержинского. Табло на фото показывает, что общественного транспорта на линии нет вообще.

На это в горадминистрации ответили, что автобусы и троллейбусы МУП УРТ работают на линии до 23:00 — 23:30 и посоветовали смотреть расписание транспорта на сайте.

«Что касается коммерческих маршрутов, на многих автобусах есть недовыпуск машин», — признали в мэрии.

Как продолжили в горадминистрации, по информации перевозчиков, недовыпуск связан с простоем автобусов на длительном ремонте, на линии нет запланированного количества машин. Это приводит к увеличению интервалов движения.

«Перевозчики принимают все возможные меры для полного выпуска автобусов на маршрут», — заверили в ведомстве.